Suivez Chelsea – Middlesbrough en direct (2-0): Hazard, Courtois et les Blues se rapprochent du titre

La dernière rencontre de la 36e journée de Premier League permet à Chelsea de faire le show face à une décevante équipe de Middlesbrough. En cas de succès ce lundi soir et vendredi, les Blues seront sacrés champions d’Angleterre.

Avec 81 unités au compteur avant le match de ce lundi soir face à Middlesbrough, Chelsea avait déjà fait le trou en tête de classement de la Premier League. Mais en engrangeant un nouveau succès, ce lundi soir, Eden Hazard et compagnie étaient conscients qu’ils pouvaient encore davantage se rapprocher du titre de champion d’Angleterre. Le hic, c’est que Middlesbrough abattait une nouvelle carte importante dans la lutte pour éviter la descente en Championship…

La 10e passe décisive de Fàbregas pour le 20e but de Diego Costa! Chelsea est à TROIS POINTS DU TITRE #FRCFC #JohnTerryStand pic.twitter.com/boIkyLh76R — French Blues (@FrenchCFC) 8 mai 2017

Cependant, le moins qu’on puisse dire, c’est que les Blues ont rapidement tué tout suspense. Après avoir déjà eu la possibilité d’ouvrir le score dans le premier quart d’heure de jeu, notamment suite à des caviars d’Eden Hazard, très dynamique lundi soir, c’est Diego Costa qui a ouvert la marque à la 23e. Un but successif à un beau travail de préparation.

Ensuite, soit une dizaine de minutes plus tard, Alonso faisait déjà le break. Si les Blues montraient un visage séduisant et offensif, les visiteurs se contentaient pour leur part d’attendre Chelsea dans leur camp. Une tactique qui ne portait donc très clairement pas ses fruits. Tout profit pour Hazard et compagnie qui se rapprochaient à une victoire du titre suprême !