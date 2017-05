Waouw, le beau coup de main de Nicki Minaj qui va payer les frais d'université de dizaines de fans

La métamorphose de la star du hip hop en mécène s’est déroulée après qu’elle a lancé sur le réseau social un concours comme en proposent souvent les célébrités en quête de buzz.

Nicki Minaj a ainsi invité ses 20 millions d’abonnés sur Twitter à créer leur propre vidéo pour une de ses nouvelles chansons, avec une chance de remporter un voyage à Las Vegas pour la voir chanter aux Billboard Music Awards ce mois-ci.

@NICKIMINAJ Well you wanna pay for my tuition? pic.twitter.com/BhDil75UPj — CJ 🤴🏽 (@cjbydesign) 7 mai 2017

Mais quand un de ses abonnés a répondu qu’il préférerait plutôt recevoir une aide pour payer ses frais d’inscriptions à l’université, qui sont souvent très élevés aux Etats-Unis, la chanteuse a répondu qu’elle était d’accord.

«Montre-moi des 20/20 que je peux vérifier avec ton école et je les paierai. Qui veut participer à CE concours?!?! Je suis sérieuse», a-t-elle tweeté.

Après seulement quelques heures, la plantureuse chanteuse de 34 ans avait promis sur Twitter d’aider à payer les frais universitaires ou à rembourser les prêts étudiants de plus de 30 de ses fans.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 mai 2017

Une abonnée dont le pseudonyme sur Twitter est Dash Minaj, en hommage à l’artiste, s’est ainsi réjouie que Nicki Minaj ait accepté de payer les 1.800 dollars qui lui manquaient pour reprendre ses études à l’Ohio University: «Mon idole paye pour que je puisse retourner à l’école. Je suis littéralement... en larmes», a-t-elle tweeté.

La chanteuse a cependant mis fin à l’opération dimanche avec un nouveau message: «Ca a été marrant. Je ferai ces paiements demain et je verrai s’il me reste un peu d’argent. Je referai cela dans un mois ou deux».

Née à Trinidad et élevée à New York, Nicki Minaj avait bénéficié d’une place pour les aspirants artistes dans le prestigieux lycée LaGuardia High School, mais elle n’est pas allée à l’université ensuite.

Ok u guys. It's been fun. Let me make those payments tmrw then see if I have any money left😂. I'll do some more in a month or 2. 😘😘😘💋💋💋💕💕🎀🎀🎀 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 mai 2017

En mars, elle a battu le record d’Aretha Franklin comme artiste féminine ayant eu le plus de chansons dans le classement Billboard Hot 100 des meilleurs singles. Depuis le début de sa carrière, elle a placé 76 chansons dans ce classement, après les sorties de trois nouveaux morceaux en mars, dont un où elle collabore avec le rappeur canadien Drake.

Selon le magazine spécialisé Forbes, Nicki Minaj a gagné 20,5 millions de dollars entre juin 2015 et juin 2016, ce qui en fait la seule femme parmi les vedettes du hip-hop les plus riches.