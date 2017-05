Charleroi: le conducteur fantôme roulait sous l'influence d'alcool et de drogue

Un conducteur fantôme a parcouru 15 kilomètres à contresens sur le R3 de Charleroi, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a provoqué un accident et occasionné des blessures à une personne. L’analyse sanguine a révélé la présence d’alcool et de drogue. Il a toutefois été relaxé avec un retrait de permis de 15 jours, a fait savoir lundi le parquet de Charleroi.

Les faits se sont produits vers 00h40. Un premier témoin a aperçu la Renault Clio à hauteur d’Heppignies (Fleurus) et a immédiatement prévenu le 101. Selon le parquet de Charleroi, 26 autres personnes ont prévenu les secours.

A Châtelet, un couple a fini sa course dans le décor après avoir évité de justesse la collision frontale avec le conducteur fantôme qui, malgré les coups de klaxon et les appels de phares, a poursuivi sa route. C’est finalement à hauteur de Mont-sur-Marchienne (Charleroi) qu’il a percuté une voiture, occasionnant des blessures légères à la passagère. Il a encore tenté de poursuivre sa route mais son véhicule s’est arrêté de lui-même 500 mètres plus loin.

Intercepté par les forces de l’ordre, le chauffard a d’abord déclaré qu’il n’était pas le chauffeur et qu’il apprenait à conduire à sa petite amie. Sa version n’a pas tenu longtemps et les analyses sanguines ont démontré la présence d’alcool et de drogue.

Selon le parquet de Charleroi, l’individu a été relaxé avec un retrait de permis de 15 jours. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal de police où il risque une peine de prison et une forte amende.