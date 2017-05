Etat d'urgence décrété à Montréal en raison des inondations: la situation est catastrophique (photos et vidéo)

L’état d’urgence, décidé pour Montréal dimanche après-midi (heure locale), vaut pour 48 heures. Cette mesure permettra à la ville de gérer plus efficacement la situation, a affirmé le maire Denis Coderre au site d’informations canadien CBC. Selon la Montréal Gazette, la décision de passer en état d’urgence a été prise après l’effondrement de trois digues au nord de la ville.

Ces inondations sont provoquées par de fortes pluies et la fonte des neiges dans l’est du pays. Des habitants des régions situées entre Montréal et la capitale fédérale Ottawa ont dû être évacués. Dans la province de Québec, ils sont plus de mille dans le cas. Quelque 1.200 soldats sont mobilisés pour aider les services de secours.

(AFP)

Selon les autorités, le niveau du Lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent devrait encore monter ces lundi et mardi.