Le coup de gueule de Jonathan Legear après la nouvelle défaite du Standard: "Deux saisons de transition, ça suffit!"

Le Standard est retombé dans ses travers, samedi à Saint-Trond. Où Jonathan Legear a eu un discours très clair et direct pour évoquer une situation sportive qui commence à l’exaspérer. Vivement dans 270 minutes, que cette plaisanterie s’achève…

Jonathan Legear a du mal à cacher son exaspération. Ce Standard-là, insipide, incolore et inodore, a montré samedi sur la pelouse du Stayen, malgré les beaux discours, que ses joueurs étaient déjà en vacances. Pourtant, trois matches (contre Malines, à Waasland-Beveren et contre le Lierse) restent encore à disputer avant que la plaisanterie, car c’en est une, ne prenne fin.

« Vivement que tout ceci se termine », poursuit l’ailier liégeois. « Qu’on passe à autre chose le plus vite possible, qu’on se soumette, durant l’été, à une bonne préparation physique avec un noyau restreint et qu’on recommence la saison prochaine sur d’autres bases… »

