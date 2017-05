Le record 2016 des compteurs truqués: un Mercedes sprinter ramené de 672.199 km à 101.536

Lancé en 2006, le Car-Pass a permis de faire baisser très fortement les cas de fraudes au compteur kilométrique. « En 2016 nous n’avons constaté que 1.795 cas de fraude au kilométrage, sur un total de 807.351 car-pass délivrés », détaille l’association. Il reste donc quelques cas de tricherie. La fraude la plus importante repérée l’an dernier concerne un Mercedes Sprinter de 2007, dont le compteur a été ramené de… 672.199 à 101.536 km. Soit 570.000 km de moins !

Un Iveco Daily (compteur ramené de 657.790 à 171.670) et un VW Caravelle (de 657.683 à 200.110) complètent le podium des plus grosses triches de 2016. Heureusement, ces quelques cas font uniquement figure d’exception et la fraude apparait inévitablement sur le Car-Pass. On rappellera que toutes les entreprises du secteur automobile relèvent quotidiennement les kilométrages lors d’une intervention sur un véhicule et communiquent les informations à la base de données centrale.