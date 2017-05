Plusieurs perquisitions dans une entreprise belge de transports (JOST?) pour fraude sociale

Les enquêteurs de la police fédérale ont effectué lundi matin, dans un dossier de fraude sociale, des perquisitions à quinze adresses en Belgique liées à une entreprise de transport, selon une information de la VRT et de la RTBF confirmée par le parquet fédéral.

Le parquet fédéral n’a pas souhaité divulguer le nom de la société. Selon la VRT et la RTBF, il s’agirait de la société de transports internationaux et de logistique, JOST, active en Wallonie et en Flandre.

Le parquet fédéral ajoute que des perquisitions ont été menées en Roumanie, au Luxembourg et en Slovaquie. L’entreprise est suspectée de faire du dumping social en recrutant en Europe de l’Est des conducteurs de camions pour les faire travailler en Belgique aux conditions d’emploi de leurs pays d’origine. Il y aurait 1.100 chauffeurs employés de cette manière. Le manque à gagner pour la sécurité sociale belge s’élèverait à quelque 55 millions entre 2014 et 2016.