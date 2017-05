Emmanuel Macron: "Ce soir, la France l'a emporté"

Élu président de la République face à Marine Le Pen, M. Macron a traversé la cour, seul, le visage grave, pour rejoindre la tribune où il a été accueilli par des applaudissements nourris.

Cette séquence solennelle rappelle celle du président socialiste François Mitterrand entrant, deux roses à la main, au Panthéon, le 21 mai 1981, quelques jours après son élection, sous le son lui aussi de l’hymne européen.

«Ce soir, la France l’a emporté», a lancé d’emblée M. Macron aux militants massés devant la pyramide du Louvre. «Vous avez choisi l’audace, cette audace, nous la poursuivrons», a ajouté M. Macron qui a demandé aux Français de lui accorder la «majorité» aux élections législatives des 11 et 18 juin.

«Vous avez choisi l’audace, cette audace, chaque jour, nous la poursuivrons. La tâche est immense et imposera de continuer à être audacieux», a promis le président élu aux milliers de personnes réunies pour célébrer sa victoire face à la candidate du FN Marine Le Pen.

«L’Europe et le monde attendent que nous défendions l’esprit des Lumières», a encore déclaré le président élu devant ses partisans rassemblés au Louvre. «Ils attendent que, partout, nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d’un monde plus sûr, d’un monde de libertés défendues, d’un monde de croissance, de plus de justice, de plus d’écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous», a-t-il poursuivi sous les acclamations de la foule.

«Nous ne cèderons rien à la peur, à la division»

«Nous ne cèderons rien à la peur, nous ne cèderons rien à la division», a lancé dimanche soir Emmanuel Macron devant des milliers de ses partisans réunis à Paris pour célébrer sa victoire à la présidentielle française.

«La tâche qui nous attend est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun, de refonder notre Europe et d’assurer la sécurité de tous les Français», a-t-il poursuivi.

«Cette tâche est immense et imposera de continuer à être audacieux. Vous avez choisi l’audace et cette audace nous la poursuivrons. Parce que c’est ce que l’Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu’à nouveau la France les étonne», a-t-il dit avant que son épouse, Brigitte, et se proches le rejoignent sur la tribune installée dans la cour du Louvre, sous les ovations de la foule.

«Enfin, mes amis, je vous servirai. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, dans la fidélité de la confiance que vous m’avez donnée. Je vous servirai avec amour», a conclu Emmanuel Macron.

En Marche! en tête des intentions de vote aux législatives

Le mouvement d’Emmanuel Macron arrive en tête des intentions de vote pour le premier tour des élections législatives le 11 juin, selon deux sondages Kantar Sofres-Onepoint et Harris Interactive publiés dimanche soir.

En Marche! recueillerait entre 24% et 26% des intentions de vote, devant Les Républicains (22%), le Front National (21 à 22%), la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon (13% à 15%) et le PS (entre 8 et 9%).

Selon Kantar Sofres Onepoint pour TF1, RTL, LCI, derrière En Marche (24%), les Républicains (22%), le Front National (21%), et la France Insoumise (15%), viennent le PS (9%), EELV (3,5%), Debout la France (2,5%) l’extrême gauche (2%) et le PCF (1%).

Selon Harris Interactive pour M6, derrière En Marche (26%) les Républicains (22%), le Front National (22%), et la France Insoumise (13%), viennent le PS (8%), EELV (3%), Debout la France (3%), le PCF (2%) et l’extrême gauche (1%).

À peine élu, Emmanuel Macron souhaite maintenant obtenir une majorité aux législatives des 11 et 18 juin où la droite espère prendre sa revanche, la gauche faire mentir sa déroute annoncée et le FN entrer en force à l’Assemblée.

Mais toute projection à partir de la présidentielle est périlleuse en raison de la recomposition politique en cours, avec des changements d’étiquette possibles jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures le 19 mai.

L’enquête Harris Interactive a été réalisée en ligne dimanche 7 mai entre 20h05 et 20h40 auprès de 2.376 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,0 à 2,3 points.

L’enquête Kantar Sofres Onepoint a été réalisée en ligne les 4 et 5 mai, avec l’hypothèse de la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle, auprès de 1.507 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.