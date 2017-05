Comme chaque année, on peut affirmer que les Belges n'ont jamais été aussi riches: le patrimoine financier dépasse 1.058 milliards €!

93.600 euros. C’est, si on divise le patrimoine financier des Belges par sa population, ce que chaque habitant a. À la fin de l’année 2016, nous apprend la BNB dans ses indicateurs économiques pour la Belgique (2017-2018), le patrimoine financier net des Belges atteignait le montant astronomique et record de 1.058,1 milliards d’euros. En 2015, à la même époque de l’année, il était de 1.009,5 milliards. Soit une augmentation de 4,6 %. Par rapport à fin 2014, la hausse est de 8,5 %. «Par patrimoine financier net, on parle des avoirs financiers des Belges», précise Rodolphe de Pierpont, le porte-parole de Febelfin.«Sont concernés aussi bien l’épargne que les comptes titres, comme les actions, les obligations et les bons d’État. Sans oublier tout ce qui concerne le troisième pilier, comme les assurances vie Branche 21 et les épargnes pension».

