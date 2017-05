SNCB: venez chercher vos objets perdus, ceux qui ne retrouvent pas leur propriétaire finissent carrière aux Petits Riens

L es objets perdus dans les trains sont de plus en plus nombreux. En 2016, le pays comptabilisait 32.556 objets égarés. Mais que deviennent les objets que nous laissons par inadvertance dans le train? Réponse dans le plus important dépôt d’objets perdus à la Gare du Midi de Bruxelles.

Vous venez de prendre le train et vous ne retrouvez plus votre trousseau de clés ou votre GSM? Avec un peu de chance vous le retrouverez dans l’un des 18 dépôts objets perdus dont dispose la SNCB partout dans le pays. Le plus impressionnant reste celui de la Gare du Midi à Bruxelles. C’est ici qu’échouent un maximum d’objets perdus en provenance de toute la Belgique. «Pour environ un tiers des trains, Bruxelles-Midi est le terminus. Il y a donc une fouille et un nettoyage à la fin du trajet et c’est là qu’on récupère le plus d’objets », explique Thierry Ney, porte-parole de la SNCB.

Découvrez le plus important dépôt d’objets perdus à la Gare du Midi de Bruxelles sur notre édition digitale de La Capitale.