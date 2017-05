Benito Raman: le ton est monté dans le vestiaire du Standard!

« Il ne se sentait pas bien mais j’aurais aimé le savoir un peu plus tôt », explique Jeunechamps. « Cela nous donnait des options offensives en moins car il peut jouer en 7, en 11, en 9 ou 9,5. C’est un joueur important par sa polyvalence et son engagement. Mais j’avais décidé de remettre le même onze de base et cela me semblait cohérent… »

Si le coach intérimaire du Standard a pris la peine de préciser tout cela, c’est parce que les murs du vestiaire occupé par les joueurs liégeois au Stayen ont tremblé à la mi-temps du match. Si Jeunechamps n’a pas ménagé le feu follet gantois, difficilement gérable, celui-ci s’est rebellé, allant jusqu’à flanquer son maillot par terre. Le ton est alors monté. Plus tôt dans la saison, Raman avait de la même façon réussi à exaspérer plusieurs de ses équipiers en invoquant une blessure, grossière excuse à leurs yeux, pour pouvoir quitter le terrain lorsqu’il voyait que les événements ne tournaient pas dans le sens espéré.