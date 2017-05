L'esplanade du Louvre évacuée pour des raisons de sécurité

L’esplanade du Louvre, où Emmanuel Macron a prévu un rassemblement en cas de victoire à la présidentielle, a été évacuée dimanche en début d’après-midi en raison d’une alerte de sécurité, a-t-on appris de source policière. Il s’agit «d’une simple levée de doutes», a-t-on ajouté de même source, sans donner de détails sur la nature de la menace.

Cette procédure entraîne la mise en place d’un périmètre de sécurité et l’intervention d’une équipe pour vérifier l’absence de tout danger, a-t-on ajouté. L’entourage d’Emmanuel Macron a indiqué jeudi qu’en cas de victoire à la présidentielle le candidat d’En Marche! comptait la célébrer sur l’esplanade du Louvre,

BREAKING: Macron campaign: Courtyard outside Louvre museum where candidate plans to celebrate evacuated after security alert.

French police have been called to The Louvre in Paris over a security threat pic.twitter.com/T5bwOskqhv