Coups de couteau à Gilly: les jours de la victime sont toujours en danger

L’altercation a éclaté pour un mobile encore assez flou, samedi soir, dans l’habitation du couple, rue Tatante à Gilly. Au cours de la dispute, la jeune femme a saisi un couteau de cuisine et a frappé son compagnon à la fesse et au thorax. Une riveraine qui passait par là a pu extraire la victime de l’habitation et la confier aux secours.

Opéré d’urgence, le blessé se trouve toujours dans le coma. Selon le parquet de Charleroi, ses jours sont en danger. Interceptée par la police locale de Charleroi qui a dû défoncer la porte de l’habitation, la jeune femme n’a pu être entendue samedi soir, tant son état psychiatrique était inquiétant. Elle sera interrogée ce dimanche avant d’être déférée devant le juge d’instruction qui a été saisi par le parquet pour tentative de meurtre.