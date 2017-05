Elle menace et tente de tuer un restaurateur malmédien sur la place Saint-Géréon

Les faits se sont déroulés ce vendredi, à Malmedy. Samira, une dame née en 1981, s’est rendue sur le marché hebdomadaire de Malmedy, place Saint-Géréon.

Une fois sur les lieux, la trentenaire s’est approchée d’un restaurateur qu’elle avait déjà rencontré par le passé. L’homme, qui s’apprêtait à conduire ses enfants à l’école, a été violemment interpellé par la jeune femme.

En pleine discussion, la femme de 36 ans lui a fait comprendre qu’elle n’hésiterait pas à s’en prendre à sa femme et à ses enfants. En quelques minutes, la discussion s’est dégradée et a pris une tout autre tournure puisque l’assaillante s’est munie d’un objet tranchant avec la ferme intention de s’en servir contre sa victime ! C’est donc pour une raison encore indéterminée que Samira a violemment agressé le restaurateur originaire de Malmedy.

Alors qu’elle visait vraisemblablement le cou de sa victime, la trentenaire n’a réussi qu’à effleurer l’arrière de son oreille. Emmené d’urgence à l’hôpital, le commerçant n’a donc eu que quelques blessures superficielles. Entendu par la police, il a déclaré qu’il connaissait son agresseuse et qu’elle s’était déjà présentée dans son établissement pour y faire de l’esclandre. Samira a quant à elle été interpellée par la police et déférée au parquet de Liège ce samedi matin. La Malmédienne, qui s’avère être bien connue de la justice pour des faits de coups et blessures et qui est justement sortie de prison il y a seulement 15 jours, a nié les faits qui lui sont reprochés. Son dossier a tout de même été pris en charge par l’instruction pour tentative de meurtre.