Météo: grisaille et averses seront au rendez-vous ce dimanche

La grisaille et la pluie se maintiennent encore un certain temps au sud du sillon Sambre et Meuse. Une nébulosité variable s’installe progressivement dans toutes les régions avec quelques averses sur le centre et l’est du pays. La région côtière profitera d’un temps un peu plus clément, généralement sec avec davantage d’embellies. Les maxima atteindront 12 à 13º à la côte et dans les hauts plateaux de l’Ardenne et 15 à 17º degrés ailleurs.

En soirée, le ciel se couvrira à partir du nord avec possibilité de petites pluies éparses. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest. Minima de 5 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 7 ou 8 degrés dans la plupart des autres régions.

Lundi, la nébulosité sera d’abord très abondante sur toutes les régions, les nuages bas pouvant même éventuellement limiter la visibilité sur le relief. De plus, de faibles pluies intermittentes sont attendues. En cours d’après-midi, de légères averses sont encore possibles mais quelques éclaircies se dessineront sur la moitié nord-ouest.

Au littoral, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera. Les maxima, assez frais pour la saison, seront compris entre 8 ou 9 degrés en Haute Ardenne et 13 degrés localement en Flandre. Le vent sera modéré de nord-ouest tournant vers le nord.