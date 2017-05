Profitez-en! Près de 20 degrés ce samedi, avant le retour des nuages dès ce soir

La journée de samedi sera assez belle et sensiblement plus douce avec un ciel qui se voile progressivement, selon les prévisions de l’IRM. Un peu de pluie pourrait faire son retour dans le sud du pays en fin de journée. Cette douceur se traduira par des maxima proches de 20 degrés.

Un risque de nuages bas ou de quelques brouillards locaux sur le nord du pays sera présent en matinée. Le soleil reviendra ensuite dans toutes les régions, mais des bancs de nuages élevés de plus en plus nombreux envahiront le ciel durant l’avant midi.

Quelques nuages convectifs se développeront ensuite l’après -midi et pourront éventuellement provoquer une petite averse isolée sur la moitié sud du pays. Sur le sud de l’Ardenne, le ciel deviendra même très nuageux avec possibilité d’un peu de pluie en fin de journée.

La douceur sera agréable avec des températures qui atteindront l’après-midi 16 ou 17 degrés le long du littoral et sur les hauts plateaux de l’Ardenne, et 19 ou 20 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d’est, s’orientant en fin de journée entre le nord et le nord est.