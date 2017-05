Benoît Mulkin rempile finalement à l'URSL Visé

Alors que Visé va aborder son tour final, c’est une nouvelle importante qui vient de tomber. Benoît Mulkin, après avoir décliné une première fois un renouvellement de son contrat au Stade de la Cité de l’oie, vient en effet de se raviser.

« Au départ, le club souhaitait me conserver », commente le médian, « je crois que j’ai été un peu vite pour me lier à Emmels. J’ai souhaité les rencontrer de nouveau pour leur expliquer que j’avais finalement choisi de rester. Cela ne s’est pas vraiment très bien passé mais bon, je n’avais pas signé d’affiliation. En quittant Visé, je partais en quelque sorte sur un échec, celui de ne pas avoir été champion. À 30 ans, je me suis dit que je pouvais encore jouer à un bon niveau et qui sait, pourquoi pas à l’échelon supérieur ? »

Soulagé, Benoît Mulkin va pouvoir tout donner dès ce week-end pour la première rencontre du tour final.