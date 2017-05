Un homme gravement blessé dans un crash à Estaimpuis: la camionnette qu'il conduisait a coupé la route à un pick-up (photos)

Plusieurs automobilistes qui ont croisé le chemin de la petite camionnette sans permis nous ont signalé que le conducteur ne roulait pas droit. « J’ai dû l’éviter un peu plus loin », « il ne roulait pas droit », soulignent-ils. Après être passé devant la caserne des pompiers en direction d’Estaimbourg, le véhicule s’est immobilisé sur le côté durant quelques minutes. « Je suivais un véhicule et on a vu cette camionnette au loin. Quand on est arrivé à proximité, cette dernière a soudainement bifurqué. Le véhicule devant moi a réussi à l’éviter. Quant à moi, je n’ai rien pu faire », explique le conducteur du pick-up. Le choc était inévitable.

> Retrouvez tous les détails dans nos éditions digitales Nord Eclair