78 mineurs interdits de stade!

Le député fédéral MR Emmanuel Burton a posé récemment une question intéressante au ministre de l’Intérieur. Revenant sur le nombre d’interdictions dans les stades de football en Belgique, il a demandé à Jan Jambon combien de mineurs d’âge de plus de 14 ans avaient été condamnés à pareille peine. La loi sur le football permet en effet d’interdire des enfants âgés entre 14 et 18 ans. En 2016, 78 mineurs ont été interdits de stade pour une période variant de 3 mois à 5 ans ! Il ne peut communiquer de quel club ses gamins étaient supporters, car les statistiques ne vont pas aussi loin mais on apprend quand même que cela concerne 12 francophones, 1 germanophone et… 65 néerlandophones.