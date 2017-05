Christian Benteke, le roi des airs en Premier League

Christian Benteke (Crystal Palace) a été retenu parmi les joueurs susceptibles d’être élus « Joueur du mois » d’avril en Premier League. Une consécration plutôt logique quand on voit ses stats rien que dans les airs…

Christian Benteke fait énormément parler de lui, cette saison. Et ce, dans le bon sens du terme ! Nos confrères du Daily Mail viennent d’ailleurs de publier un graphique qui, à lui seul, veut dire beaucoup.

Ce dernier reprend les stats du Diables rouges dans les airs. On remarque que Benteke a remporté davantage de duels que les autres joueurs de cette série, cette saison. Le second, Sam Vokes, est en effet second classé, avec 186 duels gagnés, soit 114 de mois que le Belge.

> Capture d’écran Daily Mail

À noter que le Belge est la plus grande source de buts de son club, Crystal Palace.