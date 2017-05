Présidentielle: selon un dernier sondage, Macron progresse face à Le Pen

Emmanuel Macron, en progression face à son adversaire Marine Le Pen, serait élu dimanche au second tour de la présidentielle avec 61,5% des voix, selon un sondage Ipsos Sopra Steria publié vendredi, au dernier jour de la campagne.

Cette enquête pour France Télévisions et Radio France a été réalisée jeudi, au lendemain du débat télévisé qui a opposé les deux finalistes du second tour. Le débat a viré au pugilat et certains soutiens de Marine Le Pen se sont dits déçus par sa prestation.

Le candidat d’En Marche! progresse de 2,5 points par rapport à la précédente enquête de cet institut réalisée les 30 avril et 1er mai, alors que son adversaire du Front national recule de 2,5 points, à 38,5% des intentions de vote.

A deux jours du vote, l’indice de participation se situe à 76%, ce qui serait inférieur aux 78% du premier tour. 84% des personnes interrogées et sûres d’aller voter affirment que leur choix est définitif, tandis que 16% disent pouvoir encore changer d’avis.

Enquête réalisée en ligne le 4 mai auprès de 2.632 personnes inscrites sur les listes électorales, dont 1.605 certaines d’aller voter et exprimant une intention de vote, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 0,7 à 2,5 points.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.