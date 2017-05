Emmanuel Macron a "fait le choix" de son Premier ministre, au cas où il est élu dimanche!

Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu’il avait « fait le choix » de son Premier ministre « in petto » (en secret, ndlr) et qu’il serait « annoncé après la passation de pouvoir » s’il est élu.

Comme on lui demandait s’il avait choisi son futur Premier ministre, le candidat d’En Marche ! a répondu sur Europe 1 : « Oui, ce choix est fait in petto ». Mais M. Macron ne le lui a pas encore annoncé, « puisque c’est dans ma tête ».

« Si je suis élu, je travaillerai sur la finalisation d’un gouvernement la semaine prochaine ». Mais le Premier ministre « sera annoncé après la passation de pouvoir. Je ne l’annoncerai pas avant », a-t-il dit, refusant de « jouer au jeu des devinettes ».

S’il est élu, son Premier ministre « sera à l’image des engagements que j’ai pris, du portrait chinois que j’ai pu faire ». Cette personne « aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire ».

Au sujet de son allié centriste François Bayrou, Emmanuel Macron a confirmé qu’il « aura un rôle important dans le projet gouvernemental et politique ». « C’est le Premier ministre » qui mènera la campagne des législatives, a ajouté le candidat d’En Marche ! Il souhaite conserver ce chef de gouvernement « aussi longtemps que possible » car « on fait rarement confiance de manière limitée ».

M. Macron avait, début mars, indiqué avoir « plutôt » le « souhait » de nommer une femme à Matignon.

Le fondateur d’En Marche ! a par ailleurs annoncé que « toutes les investitures » pour les élections législatives « se tiendront la semaine prochaine ».

« Je n’aurai pas d’état de grâce, je ne pourrai pas présider comme on préside depuis 1958 », a par ailleurs déclaré M. Macron.