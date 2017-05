Blocus: les conseils indispensables pour réussir

Mai, c’est le printemps qui s’installe, les longs week-ends de congé mais aussi, pour beaucoup, la période de blocus. Les étudiants universitaires sont déjà en examens, les autres vont l’être prochainement mais en attendant, ils sont tous en train d’étudier. C’est le moment de préparer activement sa session et de commencer à emmagasiner la matière à restituer aux examens. Mais une période de blocus ne s’improvise pas. Il y a en effet toute une série d’éléments à prendre en compte pour que cette période se passe au mieux et que les examens ne soient plus une source de (grand) stress.

Le blocus se prépare bien évidemment avant de le commencer et cela, sur plusieurs plans : physique, mental ou encore sur le plan du milieu de vie. « Sur le plan de la santé, il y a toute une série de petits conseils à mettre en application », explique Evelyne Pinchemail, chargée de communication chez Latitude Jeunes ASBL (Bruxelles). « Pour commencer en forme, il faut se reposer avant le blocus et savoir s’arrêter quand on est fatigué. Sur le plan mental, c’est bien d’identifier des personnes ou des amis qui ont le même rythme que ceux qui étudient, c’est-à-dire des gens qui sont aussi en train d’étudier. L’idée, c’est de se motiver les uns les autres, d’avoir du soutien et de partager des choses », explique-t-elle.

Au niveau du milieu de vie, ensuite, l’endroit où on étudie est primordial. Un étudiant qui kote ne doit pas forcément y rester pour étudier. Il a besoin de calme. Il peut peut-être le trouver chez ses parents ou grands-parents, bref dans un endroit où le jeune sera le mieux pour étudier.

Planifier pour se rassurer

Autre élément important, se rassurer. La période des examens est une période de stress. « Planifier et avoir des cours complets peut aider l’étudiant à se sentir plus zen pour aborder cette période », ajoute Evelyne Pinchemail. Du coup, avant le blocus, l’étudiant peut consacrer quelques heures à faire des séances de travail en commun avec d’autres copains de classe pour revoir la matière, se mettre éventuellement en ordre, se poser des questions et en parler en groupe.

La période de préparation du blocus peut également être propice à l’identification de certains plaisirs. Pourquoi ? Pour se récompenser des efforts fournis, on s’offre des petits moments douceur comme un carré de chocolat, une séance de cinéma ou autre chose pour se distraire. « Quand on est en plein blocus, il ne faut pas non plus culpabiliser si on s’offre de temps en temps du bon temps. Que du contraire ! Cela fait du bien », précise la chargée de communication.

Réguler le stress

Et le sport dans tout ça ? C’est évidemment le moment d’en faire aussi. Si l’étudiant n’a pas l’habitude d’en faire, ce n’est peut-être pas le moment de préparer un marathon. Par contre, si l’étudiant a une vie sportive (entraînements de foot, cours de tennis…), il ne faut pas arrêter parce que c’est la période de blocus. Le sport est en effet un excellent moyen de réguler le stress dû aux examens.

Pendant la période de blocus, il ne faut pas baisser les bras en cas de souci. Un examen raté ? Ce n’est pas une raison pour vouloir tout envoyer balader. « Dites-vous que tout n’est pas raté ». Et si vous sentez que la tension monte avec vos proches ou vos cokoteurs, il est peut-être temps de vous procurer la brochure « Manuel de survie en kot » disponible chez Latitude Jeunes ou dans un bureau Solidaris. l