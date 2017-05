Liège: un homme décède après une fusillade dans la rue Ernest Solvay à Sclessin

Plusieurs témoins relatent avoir entendu des coups de feu ce mercredi soir dans la rue Ernest Solvay à Sclessin. La police est sur place et un gros périmètre de sécurité a été dressé. Les faits se sont déroulés à l’angle de la rue Solvay et de la rue du Viaduc. La circulation a été bloquée.

On n’en sait pas plus à l’heure actuelle sur les circonstances de ces tirs et sur l’identité de toutes les victimes. La police nous a confirmé qu’un homme est décédé et qu’une seconde personne blessée a été emmenée à l’hôpital.

Selon le voisinage la personne décédée serait un homme d’origine sicilienne, tenancier du café du coin, le Café Grande Fratello. C’est la seconde personne blessée qui aurait appelé la police.

Le labo, l’expert en balistique, le parquet et un juge d’instruction sont sur place.

(N.L.)