Suivez Monaco-Juventus en direct : Gonzalo Higuain offre un précieux but à l'extérieur à la Vieille Dame (0-1)

Ce mercredi soir, place à la 2nde demi-finale de Ligue des Champions, qui est le théâtre d’une véritable opposition de style, entre une attaque de feu et une défense de fer. Et celle-ci est cristallisée par le duel entre le gamin Mbappé, et le vétéran Buffon.

Benjamin Mendy ne figure pas dans le groupe de Monaco contre la Juventus Turin, qui a choisi une défense renforcée avec Andrea Barzagli à droite, mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions en Principauté.

Mendy souffrait des ischio-jambiers et avait été remplacé à 20 minutes de la fin du dernier match, contre Toulouse. Il est relayé numériquement par Nabil Dirar, qui joue arrière-droit, et Djibril Sidibé glisse à gauche de la défense. Remis d’une opération de l’appendicite, Sidibé n’a pas joué depuis le 8 avril à Angers.

Au milieu, Tiémoué Bakayoko, touché au nez, forme bien le duo de récupérateurs avec Fabinho. Le duo attendu Kylian Mbappé-Falcao cherchera à bouger l’arrière-garde italienne.

Côté Juve, l’entraîneur Massimiliano Allegri a sorti l’ailier colombien Juan Cuadrado pour introduire Andrea Barzagli, et reformer le verrou à trois qui a fermé le but de la Juve et de l’Italie pendant des années, avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

Poussé par Barzagli, le Brésilien Dani Alves joue un cran plus haut au milieu de terrain, et Gonzalo Higuain est seul en pointe.

Malgré un bon début de match des Monégasques, c’est bien la Juventus qui va prendre l’avantage, grâce à Higuain, servi par une talonnade sublime de Dani Alves (29e).