Exclusif – Football (P1): Said et Chignesse à l'URSL Visé

Dans la Cité de l’Oie, les supporters n’ont qu’une seule chose en tête : le tour final puisqu’on sait que le voisin de Richelle participe également à celui de D3 amateurs. Et pour Visé, celui-ci pourrait sauver une saison décevante de la part du club. « Le tour final est l’objectif prioritaire, nous voulons le remporter. Depuis quelques semaines, notre fond de jeu s’est nettement amélioré comme en témoigne la victoire amère sur les terres de Stockay (1-2) le week-end passé. Cela est de bon augure avant d’affronter Wanze/Bas-Oha dont on doit se méfier. Si elle se trouve dans ce tour final ce n’est pas par hasard, et nous devrons la respecter. Mais je le répète, on doit se méfier de nous-même, je le répète la seule équipe qui peut battre Visé c’est Visé », confie Alex Vardakas, le directeur sportif du club.

Et avant ce premier match décisif, le club a tenu à faire le point sur les prolongations, les départs mais aussi les arrivées.

Prolongations : Kevin Aerts, Jeremy Busarello, Pierre Goblet, Edwin Oluoch, Damien Philippet, Marin Lacroix, Benoit Hossay et Gregory Crits.

Départs : Romain Longaretti, Loris Longaretti, Romuald Averna, Guy Ngon, Antonio Caramazza, Bruno Barboza, Edis Agovic, Julien Restiglian, Fortune Katalay.

Arrivées : Romain Pierret (Hamoir), Thomas Pierret (Hamoir), Gaëtan Audoor (RFC Liège), Adrien Herbillon (Tilleur), Kevin Raets (Hamoir), Guillaume Legros (Hamoir), Benjamin Chignesse (U21 Tilleur), Hicham Said (ex-Seraing), Manuel Soto Munoz (Herstal) et Hugo Luca (Ougrée).

Alex Vardakas, le directeur sportif, a promis que le mercato n’était pas encore terminé. « Il reste encore quelques points d’interrogation quant à la prolongation de certains éléments. En ce qui concerne les arrivées, je peux vous dire qu’il y en aura en quelques-unes et des grosses pointures. »

Pour ce qui est de nouvel entraîneur, le club ne veut toujours rien confirmer même si la nomination de Stéphane Huet (Dison), possible futur adversaire lors du tour final, ne fait plus trop de doutes…