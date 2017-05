Suivez la Ligue des Champions en direct (20h45) : un derby madrilène au Bernabeu pour entamer les demi-finales, Carrasco titulaire

Ce mercredi soir, les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en C1 pour la 4e fois en 4 ans, après les finales 2014 et 2016 et les quarts 2015, qui ont tous souri au Real. L’avantage psychologique est donc du côté des Merengues.

Les Colchoneros n’ont connu qu’une défaite en dix matches face à leur rival local sur la scène nationale depuis leur revers dans la finale 2014, signant cinq victoires et quatre nuls, le dernier étant un 1-1 à Bernabeu en avril. Il se pourrait donc que l’avantage psychologique ne soit pas tant du côté des Merengues que cela.

Le Real possède cependant plus d’expérience européenne, puisqu’il dispute sa septième demi-finale consécutive en Ligue des champions (record). Mais attention : le tenant du titre a intérêt à faire le plein à domicile, car les déplacements en demi-finales de C1 ne lui réussissent guère dernièrement (une seule victoire, pour deux nuls et quatre défaites).

Au cours d’un match hautement tactique, entre l’« Atleti » plutôt défensif de Diego Simeone et le Real plus allant de Zinedine Zidane, il y aura un duel à distance de buteurs, entre Griezmann, qui avait raté un penalty lors de la finale 2016, et Cristiano Ronaldo, qui a franchi la barre des 100 buts dans l’épreuve-reine mais qui vient lui aussi de rater un penalty, samedi contre Valence (victoire 2-1).

Benzema de son côté tentera d’inscrire son 52e but en C1, ce qui lui permettrait d’être le seul meilleur buteur français devant le légendaire Henry (51). Il devrait être associé à Cristiano et Isco, a priori le remplaçant de Bale (blessé).

Les compositions :

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid : Oblak - Hernandez, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Saul, Carrasco - Griezmann, Gameiro.