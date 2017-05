Les bouchons poussent le conducteur belge à la faute: les infractions au code de la route explosent

Au premier semestre 2016, les forces de l’ordre ont constaté 199.036 infractions relatives au code de la route, soit 31,6 % de plus qu’en 2015 à la même période (151.242). Même si le nombre avait été très élevé en 2012 (197.569), c’est le record absolu depuis 2008 (169.815 infractions). La forte progression s’explique en partie aux verbalisations liées aux signaux d’interdiction qui passent de 44.178 en 2015 à 68.480 en 2016.

« Ces signaux ne concernent pas seulement les interdictions de dépasser. Il y a aussi les sens interdits et les interdictions de faire demi-tours à certains carrefours », précise Benoît Godart de l’Institut belge pour la sécurité routière. Cette dernière catégorie d’interdiction tend à se répandre car des automobilistes utilisent à tort des carrefours pour se faufiler dans les bouchons et gagner quelques secondes sur les autres.

Pour le spécialiste de l’IBSR, la hausse survenue en 2016 est peut-être liée aux bouchons qui s’allongent et qui pourraient pousser de plus en plus de conducteurs à la faute. « La police a changé ses habitudes. Il n’est pas rare de voir un policier se mettre à la fin d’une bande d’arrêt d’urgence et de prendre les numéros de plaques de tous les véhicules qui la remontent. Ce n’était pas le cas où il y a dix ans. On observe le même phénomène avec les sites réservés aux bus et empruntés à tort par les voitures », indique Benoît Godart.