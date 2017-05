Faut-il, comme en France, autoriser le pharmacien à nous vacciner contre la grippe?

Afin de faciliter et élargir l’accès à la vaccination et ainsi améliorer la couverture vaccinale dans notre pays, la ministre de la santé Maggie De Block (Open-VLD) envisage d’autoriser les pharmaciens à pratiquer cet acte médical, comme on l’autorise déjà aux infirmiers et infirmières depuis avril 2016. Interrogée par une députée à ce sujet, la ministre a indiqué que c’était « en discussion ».

En 2013 (derniers chiffres disponibles), 44 % de la population à risque étaient vaccinés contre la grippe en Belgique. Peut mieux faire donc !

