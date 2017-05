Coups de feu après une attaque à la voiture-bélier contre une bijouterie à Gand (photos impresionnantes)

L’attaque est survenue vers 03h00 et visait la bijouterie Foulon. L’artère Langemunt a été fermée et le laboratoire de la police fédérale est sur place.

« La police s’est rendue sur place et des coups de feu ont été tirés. Pour l’instant, nous ne pouvons donner aucune information sur les auteurs et les circonstances dans l’intérêt de l’enquête », a indiqué Caroline Jonckers, porte-parole du parquet. Le butin n’est pas connu non plus.

Selon les premiers éléments, un individu blessé a terminé dans la Lys, nécessitant une intervention de plongeurs. Aucune information quant à l’état de cette personne n’a été donnée.

La voiture avec laquelle l’attaque a été commise a quant à elle été évacuée.