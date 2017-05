New York devrait recouvrer des frais de protection de la famille Trump

La ville de New York devrait se faire rembourser par l’Etat fédéral plusieurs dizaines de millions de dollars de frais engagés pour protéger le président Donald Trump et sa famille depuis son élection, s’est félicité lundi son maire démocrate Bill de Blasio, qui réclamait ces fonds depuis novembre.

Le remboursement fait partie d’un accord trouvé dans la nuit de dimanche à lundi au Congrès entre républicains et démocrates, sur le financement du gouvernement fédéral jusqu’à septembre. L’accord doit être adopté d’ici la fin de la semaine.

Il prévoit le remboursement de quelque 61 millions de dollars, mais une partie de cet argent devrait aller aux villes de Palm Beach, en Floride, où M. Trump s’est rendu souvent cet hiver, et de Bedminster, dans le New Jersey, où il devrait aller plus souvent avec l’arrivée de l’été.

Selon le maire, les frais de protection à New York du président et de sa famille – essentiellement des frais de police – ont atteint vingt millions de dollars entre son élection le 8 novembre et son départ à Washington le 20 janvier.

Depuis, le coût de la protection des membres de sa famille restés à New York – sa femme Melania et leur fils Barron de 11 ans, restés à la Trump Tower, et les deux fils aînés du président, Don Jr. et Eric, qui ont repris les rênes de la Trump Organization – s’élève entre 127.000 et 146.000 dollars par jour – soit quelque 13 millions pour les 100 premiers jours de la présidence Trump. Ce coût quotidien grimpe à 308.000 dollars lorsque Trump est à New York – ce qui n’est pas arrivé depuis son investiture.

Le coût de la protection des Trump à New York devrait cependant baisser d’ici septembre 2017, puisque Melania et Barron sont censés rejoindre Trump à Washington une fois l’année scolaire terminée.