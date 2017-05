FC Bruges-Zulte Waregem : les Blauw en Zwart retrouvent leur deuxième place grâce à leur victoire (2-1)

Le Club Bruges a battu Zulte Waregem 2-1, lundi en début de soirée en conclusion de la 6e journée des Playoffs I de la Jupiler Pro League de football. Ce succès, le 2e consécutif dans ces Playoffs, acquis grâce à des buts de Vanaken (21e) et Rotariu (40e) qui ont répondu au but d’ouverture de Derijck (6e), permet aux champions en titre de reprendre la 2e place au classement. Il se retrouve à 4 points d’Anderlecht (38 contre 42) et avec un point de plus que La Gantoise (37) à 4 journées de la fin du championnat. Zulte Waregem n’a toujours pas gagné dans ce tour final. Il reste 6e avec 29 points.

Comme face à Ostende, Bruges s’est retrouvé mené au score. Après un premier but de Dalsgaard annulé pour une faute préalable Guzeye sur Palacios, le défenseur Derijck a inscrit son 7e but de la saison sur corner profitant d’une intervention manquée de Butelle.

Mais les hommes de Michel Preud’homme n’ont pas vraiment douté. Avec un bon Vanaken à la manoeuvre, le Club a multiplié les occasions. Izquierdo a trouvé le poteau (16e) avant que Vanaken ne profite d’un assist de Vossen pour égaliser (1-1). Le même Vanaken offrit un caviar à Izquierdo à la 27e mais le Soulier d’Or 2016 manqua le cadre. Ce n’était que partie remise, un beau mouvement collectif sur la droite était ponctué par le jeune Rotariu, 21 ans (2-1). Zulte Waregem vit encore un but être annulé juste avant la pause, Dalsgaard ayant touché Butelle.

Bruges baissa un peu de rythme après la pause, mais Zulte Waregem ne put le mettre à profit. Sans parvenir à se mettre à l’abri malgré des essais de Poulain (75e) et Claudemir (82e), le Club restait à la merci d’un contre comme lorsque Lepoint manqua d’un rien un centre (78e). Bruges conserva méritoirement les trois points synonymes de maintien dans la course au titre.