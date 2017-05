Arrestations, policiers "en feu", scènes de violence: les photos du chaos à Paris

Des policiers et gendarmes mobiles ont été «pris à partie et agressés par plusieurs dizaines d’individus, visés par de nombreux cocktails Molotov», a déclaré le ministre de l’Intérieur dans un communiqué, louant la «parfaite maîtrise» et le «grand professionnalisme» des forces de l’ordre, qui ont permis «jusqu’à maintenant de contenir les troubles et de ramener le calme».

Au cours de ces heurts survenus en marge du défilé emmené par une intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires, «quatre policiers, de la préfecture de police de Paris et de la compagnie républicaine de sécurité d’Orléans-Saran (Loiret), ont été blessés, dont un a été gravement touché à la main, et un autre sérieusement brûlé au visage», a détaillé M. Fekl.

Le ministre a condamné «avec la plus grande fermeté» ces «violences intolérables» et appelé «au calme et à la responsabilité de tous».

Depuis le début de la manifestation, quatre personnes ont été interpellées (pour port d’arme prohibé, violences à agents de la force publique et dégradations), selon la préfecture de police de Paris.