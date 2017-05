Pour son dernier discours du 1er mai, Marc Goblet appelle la gauche à s'unir!

Le secrétaire général de la FGTB Marc Goblet a appelé lundi, dans son dernier discours du 1er mai, les forces de gauche à s’unir et à agir ensemble pour sortir de l’austérité et construire un projet de société solidaire.

« Nous ne devons pas être dans le défaitisme ou la peur, mais dans la reconquête », a-t-il exhorté devant les militants du syndicat socialiste et plusieurs personnalités politiques du PS et d’Ecolo rassemblés à Namur. Pour ce faire, « il faut chercher ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise. »

La gauche doit démontrer qu’elle peut encore faire rêver, a estimé Marc Goblet, assurant cependant qu’au rêve, il préfère l’action. Et les actions menées par les syndicats, comme des grèves ou des manifestations, apparaîtront utiles à ceux qui les ont critiquées quand ils verront l’impact pour eux des mesures du gouvernement, a-t-il prédit.

« Les libéraux, c’est l’austérité pour les plus faibles »

Le secrétaire général de la FGTB a, comme les autres orateurs, critiqué le détricotage des services publics, les mesures d’économie imposées dans les soins de santé et les décisions récentes du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine. « Je suis choqué par la récupération faite par le MR de la sécurité sociale, c’est un camouflet pour les travailleurs », a tonné Marc Goblet. « Les libéraux, c’est l’austérité pour les plus faibles au seul profit du capital ».

« D aniel Bacquelaine qui devient marxiste, c’est comme si je rentrais dans les ordres », a raillé Patrick Lebrun, secrétaire général de l’IRW/CGSP. « Lui, c’est Marx, tendance Groucho. »

L’avenir, c’est une réduction collective du temps de travail, ont estimé les responsables CGSP et FGTB. Cela permettrait de créer de l’emploi, et apporter aussi des réponses à des problèmes de l’entreprise tels que le burn-out et le stress, a souligné Marc Goblet.

L’union des forces de gauche doit permettre de construire ce projet commun et d’infléchir aussi les politiques européennes. « La question n’est pas de sortir de l’Europe, mais de sortir de la logique d’austérité et d’aller vers une Europe plus sociale », a relevé Marc Goblet.

Celui-ci prononçait son dernier discours du 1er mai. Il a en effet annoncé son intention de quitter sa fonction de secrétaire général de la FGTB le 30 juin 2017. L’assemblée, debout, l’a longuement applaudi à l’issue de son allocution.