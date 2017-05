Arrestation musclée de l'agresseur de Raoul Hedebouw: voici les photos de l'interpellation et la vidéo de l'attaque

« Je vous rassure, je vais bien », a affirmé Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, qui a été agressé à l’arme blanche alors qu’il allait prononcer son discours du 1er mai, place Saint-Paul à Liège. « J’ai pris un coup de couteau dans la jambe. Après mon speech, j’irai à l’hôpital et je vous rejoindrai. Il en faudra plus pour nous faire taire », a-t-il ajouté.

L’agresseur, un homme seul entre 40 et 50 ans, a été interpellé par les forces de l’ordre, a constaté l’agence Belga sur place. Il doit être transféré au parquet de Liège. L’individu, armé d’un couteau et de gaz lacrymogène, s’est jeté sur Raoul Hedebouw alors que celui-ci allait monter sur scène. Lors de son interpellation, il a notamment crié : « le PTB, ce sont des idiots ».

Raoul Hedebouw a rapidement été mis à l’abri et a été examiné par les services de secours avant de finalement entamer son discours aux alentours de 11h30

Dans son discours, Raoul Hedebouw a salué l’émergence d’une nouvelle gauche dans l’ensemble de l’Europe. « Nous n’acceptons plus l’arrogance des libéraux qui répètent qu’il n’y a pas d’alternatives aux valeurs libérales », a-t-il affirmé, avant d’avertir ses partisans que le « combat serait long et difficile ».

« Pour gagner, nous aurons besoin de l’unité du peuple et de l’organisation des travailleurs. Organisez-vous, ne faites pas que voter. Prenez votre sort en main », a exhorté le député.

« Nous devons créer un contre-pouvoir, alors qu’il y a de plus en plus de connivence entre les mondes économique et politique », a-t-il poursuivi, fustigeant entre autres l’implication de politiciens libéraux dans le scandale du Kazakhgate.

« Le monde économique met aujourd’hui sous influence le monde politique », a-t-il déploré, avant de rappeler l’engagement des élus du PTB à vivre avec un salaire de travailleur pour ne pas être déconnecté des réalités. « Si on ne vit pas comme on pense, on commence à penser comme on vit. »

Lors de son intervention, il a également mis le gouvernement de Charles Michel au défi de mettre en place un véritable plan anti burn-out, alors qu’une étude de Securex publiée la semaine dernière a mis en exergue l’augmentation des trentenaires malades de longue durée.

« Nous travaillons pour vivre, mais nous ne vivons pas pour travailler », a-t-il scandé, plaidant ensuite pour une semaine de 30 heures avec maintien du salaire.

La vidéo de l’agression

Nos confrères de RTL ont filmé l’agression ce matin. Voici leur reportage.

Charles Michel condamne l’agression

Le Premier ministre Charles Michel a condamné lundi l’agression à l’armée blanche dont a été victime plus tôt dans la journée le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw, alors qu’il allait prononcer son discours du 1er mai, place Saint-Paul à Liège, et lui a souhaité un bon rétablissement.

« Nous condamnons toutes les formes de violences et nous lui souhaitons un bon rétablissement », a-t-il affirmé en entamant son discours lors de la Fête du travail des libéraux francophones et germanophones qui se tenait à Court-Saint-Etienne – pour la première fois hors de Jodoigne.

Par communiqué, le président du PS, Elio Di Rupo, a lui aussi réagi : « Le Président du PS a pris connaissance de l’agression dont a été victime Raoul Hedebouw. Il tient à lui manifester sa sympathie. Pour Elio Di Rupo, la violence, quelle qu’elle soit, n’est jamais acceptable. »