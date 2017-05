Insolite: le mois d'avril a été plus froid que mars!

La température moyenne du mois d’avril à Uccle a atteint 8,8ºC, la moyenne des températures maximales s’affichant à 13,4ºC et la moyenne des températures minimales à 3,8ºC, indique lundi l’IRM. Selon l’institut, la moyenne des températures minimales a été anormalement basse, les autres moyennes de températures étant quant à elles qualifiées de normales. « Toutes les trois réunies, ces valeurs sont de toute façon inférieures à celles du mois de mars, pour lequel nous avons observé respectivement 9,6ºC, 13,7ºC et 5,3ºC », précise l’IRM dans son premier bilan climatologique du mois d’avril.

Dans le reste du pays, les températures les plus hautes ont été mesurées le 9, avec 25,0ºC à Houyet. Quant aux températures les plus basses, elles ont été enregistrées le 20 à Elsenborn (Bütgenbach), avec -8,9ºC, « soit une température minimale absolue plus basse qu’en mars, lorsque nous avions relevé -6,7ºC aussi à Elsenborn, le 22 », poursuit l’IRM.

Selon ce dernier, les précipitations ont par ailleurs été « très anormalement basses » le mois dernier. « Les quantités mensuelles relevées dans le pays furent partout bien en dessous des normales : elles ont fluctué d’environ 13 % de la normale en Lorraine belge, jusqu’à environ 44 % de la normale à la côte », ajoute l’institut météorologique qui n’a par ailleurs dénombré qu’un seul jour d’orage en avril, ce qui est « exceptionnel ».

Enfin, alors que la vitesse du vent a été « exceptionnellement basse », l’ensoleillement, lui, s’est révélé normal, avec un soleil qui a brillé à Uccle durant 173h20.