Fête du travail: voici la liste des magasins et enseignes ouverts en ce jour férié

Malheureusement, il ne faut pas compter sur les banques ou les bureaux de Bpost, qui resteront fermés toute la journée. Certains points Poste sont toutefois accessibles dans les petits magasins de proximité ouverts ce lundi. En effet, seuls les supermarchés indépendants ou franchisés risquent d’ouvrir en ce jour férié.

Sur son site internet, Carrefour a répertorié la liste des magasins qui ouvrent les jours fériés. Vous pouvez trouver, en cliquant ICI, si votre magasin est ouvert, s’il l’est, les heures d’ouverture. Du côté de chez Colruyt, tous les magasins seront fermés. Il en va de même pour les magasins Okay et Spar qui prendront également un congé bien mérité.

Concernant les magasins Delhaize, la plupart de ceux-ci seront fermés. Il n’est toutefois pas impossible que certains Proxy et AD soient ouverts, surtout en matinée. Nous vous invitons à consulter la liste des magasins ouverts sur le site internet du groupe, ICI.

Il en va de même chez Match et Cora. Les hypermarchés et supermarchés seront fermés mais les magasins habituellement ouverts le dimanche pourraient l’être en ce 17 avril. Les magasins Aldi, Macro et Lidl seront, eux, fermés, contrairement aux Intermarché Contact et Super qui pourraient être ouverts, selon la volonté des chefs d’entreprise indépendants.

Concernant les autres grandes enseignes, les magasins Ikea resteront fermés durant toute la journée. La majorité des centres commerciaux de Wallonie et de Bruxelles resteront également portes closes. Enfin, les pharmacies seront également fermées, comme lors de chaque jour férié. Il faudra donc se tourner vers les pharmacies de garde en cas de besoin.