Les attentats ont eu un impact important sur le tourisme en Flandre

Les attentats du 22 mars 2016 ont eu un impact important sur le tourisme en Flandre, où les nuitées ont reculé de 5,6 %, selon les chiffres de Tourisme Vlaanderen et du ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts.

Dans le détail, 29.088.000 nuitées touristiques ont été comptabilisées l’an passé au nord du pays. Si les nuitées réservées par les Belges sont restées quasiment stables (-0,4 %), celles des touristes étrangers ont sensiblement reculé, notamment du côté des Britanniques (-20 %), des Américains (-25 %) et des Japonais (-45 %).

Le terrorisme affecte toujours le tourisme, ressort-il par ailleurs d’une étude européenne de TourMis. Ainsi, si les destinations européennes ont en moyenne progressé de 2 %, les pays touchés par des attentats ont vu leur nombre de nuitées reculer. C’est le cas de la France (-4 %) et surtout de la Turquie (-31 %).

Enfin, les derniers mois de 2016 ont permis de limiter les dégâts, avec un mois de décembre durant lequel le nombre de touristes français a crû de 40 %, le nombre de visiteurs espagnols et danois progressant respectivement de 45 et 50 %. Cette tendance a semblé se confirmer début 2017, avec un taux d’occupation des hôtels de 55 % en janvier et février, supérieur au taux des 2 années précédentes.

« Le chemin d’un rétablissement complet est encore long mais les premières pierres ont été posées », a conclu Ben Weyts.

Ben Weyts, ministre flamand du Tourisme (N-VA)