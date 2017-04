«Il y a des fautes beaucoup plus chaudes qui ne sont pas sifflées», déplore Felice Mazzù à propos du penalty

Sur le terrain d’Ostende, Felice Mazzù et ses hommes ont été battus d’une courte tête (1-0), par un but sur penalty, pour une faute de Damien Marcq.

« Apparemment maintenant dans le règlement on siffle des fautes dans une zone différente d’où est le ballon. Il y a des fautes beaucoup plus chaudes qui ne sont pas sifflées. L’arbitre a pris sa décision, on la respecte », a préféré calmer l’entraîneur du Sporting, à la vue des images de la faute de Damien Marcq.

Celui-ci a préféré retenir la prestation honorable de ses joueurs : « Il n’y a pas d’excuse à se trouver. Aucune des deux équipes ne se créait beaucoup d’occasions, on a fait le match qui fallait. »

Felice Mazzù nourrit même quelques regrets : « On aurait pu égaliser en contre-attaque, même à 10, notamment avec Clément Tainmont. Les gars ont été très courageux, on perd sur un coup du sort. C’est le football. »