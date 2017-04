Orlando Sa: «Les esprits vont s'apaiser au Standard »

« Nous avons réalisé un premier acte de très bonne facture », glissait Orlando Sa en sortant des vestiaires.

« Cela va faire du bien à chaque membre du groupe car nous avions besoin de trois points pour retrouver de la motivation. Nous sommes des professionnels et nous évoluons dans un grand club mais je dois bien reconnaître que l’enchaînement des déceptions a été très éprouvant pour moi. C’était peut-être même la pire période de ma carrière. »

Un aveu qui ne laissait planer aucun doute quant au désarroi des Liégeois ces derniers temps. « Quand on se lève, on a besoin d’un élément susceptible de nous transcender. Grâce à ce match, nous allons retrouver un début de sérénité. Le monde n’est pas bouleversé mais la pression sur nos épaules a perdu de son intensité. »

« Ils ont le droit de râler »

Même si, dans les travées de Sclessin, la colère gronde toujours... « C’est normal et je comprends nos partisans. Ils viennent nous encourager et ils ont le droit de râler quand nous ne donnons pas suffisamment sur le terrain. La victoire contre l’Union va apaiser les esprits et c’est le plus important. »

Tout comme la rose plantée par le Portugais va peut-être lui permettre de taquiner Teodorczyk au classement des buteurs. « Je suis content d’avoir marqué mais je retiens les opportunités manquées. Je me sens de mieux en mieux mais tout n’est pas encore parfait au niveau de mes sensations... »

Une remarque qui vaut pour l’ensemble de ses partenaires. « Nous ne devons pas regarder le classement. L’essentiel est d’avancer petit à petit. Nous avons les qualités pour faire mal à tous nos adversaires mais trop d’erreurs sont venues contrecarrer nos plans. Il est donc trop tard pour rêver... »