La Corée du Nord a procédé à un tir de missile

La Corée du Nord a procédé samedi à un tir d’essai de missile balistique depuis une zone située au nord de Pyongyang, a annoncé l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, alors que Washington accentue ses pressions pour contrecarrer la « menace nucléaire » nord-coréenne. « La Corée du Nord a tiré un missile non identifié depuis un site situé près de Bukchang à Pyeongannam-do, tôt ce matin », a déclaré Yohnap, citant un communiqué de l’armée sud-coréenne.

Selon des sources militaires sud-coréennes, le tir aurait échoué et le missile aurait explosé peu après son décollage.

Les États-Unis accentuent la pression sur Pyongyang

Quelques heures avant ce tir, à New York, le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a lancé à l’ONU un appel à contrecarrer la « menace nucléaire » nord-coréenne aux « conséquences catastrophiques », exhortant la Chine à isoler économiquement et diplomatiquement son allié Pyongyang. Le secrétaire d’Etat a présidé une réunion ministérielle exceptionnelle des 15 pays du Conseil de sécurité, où il a prôné des « pressions économiques et diplomatiques » sur la Corée du Nord, tout en menaçant de recourir à la force pour faire plier le régime de Kim Jong-Un. « Ne pas agir maintenant sur la question sécuritaire la plus urgente dans le monde pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a mis en garde M. Tillerson.

Signe de cette urgence pour les États-Unis, dont Hawaï ou la côte nord-ouest pourraient être à portée de missiles nord-coréens, le secrétaire d’État a affirmé que « la menace d’une attaque nucléaire nord-coréenne sur Séoul ou Tokyo était réelle », voire que le régime communiste pourrait un jour « frapper le territoire des États-Un is ».

« Toutes les options en réponse à de futures provocations doivent rester sur la table », a-t-il martelé, après que le président Donald Trump a averti jeudi auprès de l’agence Reuters de la « possibilité que nous finissions par avoir un conflit vraiment majeur avec la Corée du Nord ».