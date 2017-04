Jean-Luc Mélenchon sort de son silence: «Tout le monde sait que je ne voterai pas Front National» (vidéo)

Jean-Luc Mélenchon a assuré vendredi que « tout le monde sait » qu’il ne votera « pas Front national », accusant ses adversaires d’entretenir « le doute » sur ce point à cause des législatives à venir, dans sa première prise de parole depuis la soirée du premier tour de la présidentielle.

« Ce que je vais voter, je ne vais pas vous le dire, il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour deviner ce que je vais faire, mais je ne le dis pas pour que vous puissiez rester regroupés », a-t-il déclaré à ses militants dans une vidéo postée sur YouTube.

« Mon rôle est de vous aider à rester groupés. D’être la force qui va appeler, qui va rassembler », a-t-il ajouté.

Dénonçant une « situation extrêmement tendue », « une violence qui est faite à la plupart d’entre nous », il s’est exclamé : « est-ce qu’il y a une seule personne parmi vous qui doute du fait que je ne voterai pas Front national ? Tout le monde le sait ! »

Celui qui a réuni 19,6 % des suffrages le 23 avril est longuement revenu sur sa défaite « dans un mouchoir de poche », moins de 620.000 voix séparant son score de celui de Marine Le Pen. « Le doute n’existe pas sur ce que va être mon vote (…), il est créé pour ficher la pagaille dans la législative derrière », a estimé le candidat de La France insoumise.

« La première personne à qui il s’en prend, c’est moi ! », a-t-il regretté à propos d’Emmanuel Macron, critiquant la volonté exprimée dimanche par le candidat d’En Marche ! de susciter au second tour « un vote d’adhésion ».

Marine Le Pen exhorte les électeurs de Mélenchon à « faire barrage à Macron ».

Marine Le Pen a appelé plus tôt dans la journée les électeurs de La France insoumise à mettre « les querelles et les divergences de côté » et à « faire barrage à Emmanuel Macron » au second tour de l’élection présidentielle, via une vidéo postée sur son compte twitter.

« Je m’adresse à ces électeurs de La France insoumise pour leur dire qu’aujourd’hui il faut faire barrage à Emmanuel Macron » car « son projet est aux antipodes de celui qu’ils ont soutenu durant la campagne de premier tour », déclare la candidate du Front national dans ce « message », alors que le candidat défait de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon n’a pas donné de consigne de vote pour le second tour.