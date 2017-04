Un journal allemand fournit la preuve que Cristiano Ronaldo a acheté le silence d'une victime de viol (photos)

Mi-avril, le journal allemand Der Spiegel révélait que la star de football Cristiano Ronaldo avait accepté de payer 375.000 dollars à une femme vivant aux États-Unis, qui accusait le sportif de l’avoir violée. Dans un accord signé entre les deux parties, la femme s’est engagée à rester définitivement silencieuse sur les faits qui se seraient produits dans la matinée du 13 juin 2009 dans la suite luxueuse que le joueur de football occupait alors dans un hôtel de Las Vegas. Des faits qui avaient été rapportés à la police le jour même de l’agression présumée.

Le clan Ronaldo avait réagi de manière virulente à ces accusations : « C’est une accusation répugnante et scandaleuse ; une œuvre de fiction journalistique. »

Mais cette semaine, Der Spiegel a ajouté de nouveaux éléments à l’enquête, en publiant plusieurs fichiers, dont des textos entre l’Américaine et le Portugais, en plus d’une lettre écrite en 2010 et d’autres documents signés par « CR7 ».

Cette fois, le journal a réévalué la somme qui aurait été versée par le joueur du Real Madrid, elle s’élèverait tout de même à… 258.000 euros.

DER SPIEGEL:

Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw