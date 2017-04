Don de sang ouvert aux homosexuels: l'exclusion de 12 mois est encore plus discriminatoire, selon Arc-en-Ciel!

Les nouvelles conditions de don de sang prévoyant une période d’exclusion de 12 mois pour les homosexuels sont encore plus discriminatoires qu’une exclusion à vie, estime l’association Arc-en-Ciel Wallonie.

La nouvelle législation mettra notamment fin à l’exclusion à vie des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, mais ces contacts seront toujours considérés comme des comportements à risque et entraîneront une période d’exclusion de 12 mois.

« En quelque sorte, on dit aux gays qu’ils pourront donner leur sang s’ils changent de mode de vie. Les gays restent ainsi frappés d’une interdiction à vie de facto », avait relevé à l’automne dernier Thierry Delaval, fondateur d’Arc-en-Ciel Wallonie.

« Nous ne sommes pas du tout satisfaits de la décision », a commenté Arnaud Arseni, chargé de projets. « Nous plaidons pour une période d’écartement de quatre mois, amplement suffisante car couvrant toutes les maladies transmissibles. Nous préconisons en outre un questionnaire beaucoup plus détaillé, axé sur les pratiques sexuelles et les comportements à risque et pas tant sur l’orientation », a-t-il ajouté.

« çavaria », l’association flamande de défense des intérêts pour les holebis et transgenres, estime, pour sa part, que la mesure avancée par Mme De Block constitue un pas dans la bonne direction, bien que la période de 12 mois soit jugée très longue.