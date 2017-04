Business Women Trophy 2017 : présentation des candidates

Créer son entreprise est un sacré challenge et les femmes sont de plus en plus nombreuses à relever ce défi haut la main. On leur dit évidemment bravo ! Le réseau F.A.R. en partenariat avec Sudpresse, désire plus que jamais mettre ces aventurières à l’honneur en lançant le Business Women Trophy, qui récompensera de beaux exemples de réussite au féminin.

Présentations des Très Petites Entreprises (TPE) :

Marine André, fondatrice de Bee Nature, à Grez-Doiceau

Marine André, 28 ans, a créé son entreprise, Bee Nature, à l’âge de 22 ans. Il s’agissait en fait de son travail de fin d’études d’ingénieur de gestion (UCL). « Mes parents sont pharmaciens et je me suis rendu compte qu’il existait une place pour de la dermatologie plus verte », nous confie-t-elle. Voilà comment est née Bee Nature, une gamme de soins naturels à base de miel, pour toute la famille, autour de l’hydratation de la peau. « Grandir avec des parents entrepreneurs m’a évidemment donné envie de créer ma propre entreprise », ajoute Marine dont l’activité emploie aujourd’hui 5 personnes et dont les produits sont vendus dans plus de 500 officines du pays. Sa dernière nouveauté ? Une gamme pour bébé, Baby Nature, qui sort cette semaine.

Annick Mpeza-Ramelot, créatrice de My Be Pop, à Bruxelles Pharmacienne de formation, Annick Mpeza-Ramelot, originaire de Binche, est toujours restée dans l’alchimie et la création. Elle a créé, il y 2 ans, My Be Pop, un popcorn gastronomique. « Lassée par les snacks classiques faits de cacahuètes ou de chips, j’ai pensé au maïs et j’ai fait des recherches pour réconcilier les gens avec un produit de qualité. Du coup, le maïs qu’on utilise est bio et il est soufflé et non éclaté dans l’huile. Ce qui donne un pop corn moins calorique, pas gras au toucher, qui est bon et avec des saveurs aussi variées que les fruits de la passion ou la tomate et épices orientales. On ls vend dans notre boutique au Sablon ».

Emilie Da Silva, à la tête de l’entreprise Da Silva & Co (déco), à Sprimont L’entreprise Da Silva est une entreprise de peinture et décoration. Elle a été lancée en 2002 par le papa d’Emilie Da Silva qui l’a reprise l’an passé. « J’étais dans un autre secteur d’activités mais j’ai eu besoin de me réorienter professionnellement. Je suis entrée dans l’entreprise en tant que coach déco puis j’ai appris le métier sur le terrain. Ensuite, mon papa n’ayant plus envie de poursuivre, j’ai repris l’entreprise qui a la particularité d’employer cinq ouvriers dont trois ouvrières. Si je devais donner un conseil aux femmes qui ont envie de se lancer, ce serait de ne pas avoir peur et de faire ce qu’elles souhaitent faire de leur vie ».