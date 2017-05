Sécurité, cybercriminalité, frais médicaux: voici les principaux changements qui interviennent ce 1er mai

Chaque 1er du mois apporte son lot de changements. Ce 1er mai, plusieurs mesures entrent en vigueur, concernant notamment la médecine et la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité.

- Dans le domaine médical, on retiendra que, désormais, l’immunothérapie sera remboursée aux patients suivant un traitement de première ligne d’un cancer du poumon. L’immunothérapie n’était jusqu’ici possible que pour un nombre limité de cancers, dont ceux du poumon en deuxième ligne (c’est-à-dire des cancers ayant déjà été traités via une chimiothérapie ou un autre type de thérapie), de la peau ou du rein.

Ce traitement présente des effets secondaires bien moins lourds que ceux de la chimiothérapie. Les patients ne perdent ainsi pas leurs cheveux, n’ont pas de nausées, ou nettement moins, et sont beaucoup moins fatigués. Il empêche en outre la croissance tumorale pour une plus longue période et 45% des patients concernés y répondent, contre 28% en cas de chimiothérapie, selon la ministre de la Santé Maggie De Block.

Hausse du ticket modérateur

Par ailleurs, le montant du ticket modérateur que paient les patients pour certains antibiotiques augmentera dès ce 1er mai 2017. Ce type de médicament passera de catégorie de remboursement B (spécialités pharmaceutiques importantes sur le plan thérapeutique) en catégorie C (médicaments destinés au traitement symptomatique), précise l’INAMI sur son site internet. Le changement de catégorie de B à C entraine une augmentation de la part payée par le patient.

Avec cette mesure, la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) entend inciter les médecins à prescrire moins d’antibiotiques mais aussi les patients à en demander moins rapidement.

Lutte contre le terrorisme

- Dans le domaine de la sécurité, l’agence de police européenne Europol va pouvoir intensifier ses efforts pour lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité et d’autres infractions pénales, grâce à de nouvelles règles de gouvernance qui entrent ce 1er mai.

Europol pourra plus facilement créer des unités spécialisées afin de réagir sans délai «à des menaces émergentes dans le domaine du terrorisme et d’autres formes de criminalité grave et organisée».

Le texte prévoit également des règles claires sur les unités ou centres qui existent déjà, comme l’unité de signalement des contenus sur Internet ou le centre européen de la lutte contre le terrorisme, qui a débuté ses travaux en janvier 2016.

Dans certains cas, l’agence aura par ailleurs la possibilité d’échanger des informations avec des entités privées telles que des entreprises ou des ONG. Elle pourrait par exemple être en mesure de contacter le réseau social Facebook pour lui demander de supprimer une page web gérée par l’État islamique.

Pour éviter le surendettement

- En matière de crédit, les intermédiaires devront suivre une formation. La période de transition laissée aux intermédiaires de crédit pour se mettre en ordre d’examen prend en effet fin ce 1er mai. En novembre 2015, l’Autorité des marchés financiers (FSMA) avait décidé de renforcer l’accès à la profession d’intermédiaire de crédit. Toute personne qui propose un crédit à la consommation doit désormais suivre une formation et réussir un examen.

Cette nouvelle législation a été mise en place pour protéger les consommateurs et éviter que ces derniers ne se surendettent.

L’examen consiste en 20 questions à choix multiple sur les crédits à la consommation. Il évalue aussi les connaissances sur les régimes matrimoniaux et l’éthique d’entreprise.

Celui qui réussit l’examen reçoit le titre «d’agent à titre accessoire» et l’autorisation de proposer des financements.