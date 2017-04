Business Women Trophy 2017 : présentation des candidates

Créer son entreprise est un sacré challenge et les femmes sont de plus en plus nombreuses à relever ce défi haut la main. On leur dit évidemment bravo !

Le réseau F.A.R. en partenariat avec Sudpresse, désire plus que jamais mettre ces aventurières à l’honneur en lançant le Business Women Trophy, qui récompensera de beaux exemples de réussite au féminin.

Notre concours récompensera la meilleure Business Woman dans ces 3 catégories : TPE, PME et grandes entreprises. Votez ci-dessous pour votre cheffe d'entreprise ou manager favorite ! Votez-ici :

http://www.sudinfo.be/businesswomentrophy

Présentations de Très Petites Entreprises (TPE) :

Emilie Da Silva, à la tête de l’entreprise Da Silva & Co (déco), à Sprimont

L’entreprise Da Silva est une entreprise de peinture et décoration. Elle a été lancée en 2002 par le papa d’Emilie Da Silva qui l’a reprise l’an passé. « J’étais dans un autre secteur d’activités mais j’ai eu besoin de me réorienter professionnellement. Je suis entrée dans l’entreprise en tant que coach déco puis j’ai appris le métier sur le terrain. Ensuite, mon papa n’ayant plus envie de poursuivre, j’ai repris l’entreprise qui a la particularité d’employer cinq ouvriers dont trois ouvrières. Si je devais donner un conseil aux femmes qui ont envie de se lancer, ce serait de ne pas avoir peur et de faire ce qu’elles souhaitent faire de leur vie ».