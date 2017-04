Le cancer du sein touche une femme sur neuf !

Fanny Jacques

Une femme sur neuf sera atteinte d’un cancer du sein au cours de son existence. Ce type de cancer est le premier en termes de fréquence chez la femme. Des chiffres effrayants dont il faut absolument tenir compte au quotidien. Les campagnes de dépistage se multiplient en Belgique. Cela permet d’intervenir plus rapidement sur cette maladie et d’obtenir un taux de guérison plus élevé. On fait le point sur ce cancer très répandu avec une sénologue: le D r Valérie Bleret.