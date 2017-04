Stéphane Pauwels répond à Thomas Meunier: "Je pourrais être son papa, donc je lui expliquerai un peu ma carrière"

Dans une interview accordée à Sport/Foot Magazine, Thomas Meunier avait quelque peu taclé certains consultants sportifs, et notamment Stéphane Pauwels. Sans surprise, le présentateur de la Ligue des Champions sur Club RTL a tenu à réagir.

Thomas Meunier n’avait pas été tendre avec Stéphane Pauwels dans l’hebdomadaire : « Regarde Pauwels : il est parti de nulle part et aujourd’hui, il passe sur toutes les chaînes. Parce qu’il allume tout le monde. Je ne suis même pas sûr qu’il croit ce qu’il raconte », avait lâché l’ancien joueur de Virton.

Ce jeudi soir, Stéphane Pauwels a été appelé par ses collègues de l’Équipe 21, chaîne pour laquelle il travaille, afin de réagir et d’expliquer ses propos : « Premièrement : depuis le début, j’ai dit que Meunier pouvait devenir un très bon joueur. J’ai connu Thomas à l’époque de Virton, et donc quand il dit « venir de nulle part », on est tous venus de nulle part. Je pourrais être son papa, donc je lui expliquerai un peu ma carrière », a expliqué l’ancien chroniqueur de La Tribune.

Avant d’enchaîner : « Deuxièmement, il se fait le défenseur de Aurier. Mais Aurier a insulté son entraîneur. Il a fait des choses pas possible, je ne vois pas quel est l’intérêt de se faire l’avocat d’Aurier. Et troisième chose : il dit dans l’interview « Je ne suis pas sûr que Pauwels croit ce qu’il dit ». J’ai envie de lui dire, « Thomas, je crois surtout ce que je vois ». Il ne supporte pas que, lors de la fameuse Remontada (lorsque le PSG avait été battu 6-1 au Barça), j’ai dit de lui qu’il n’était pas à son niveau et que s’il veut devenir un jour un très grand arrière droit, il doit montrer autre chose que ce qu’il a montré là-bas quand il s’est fait bouffer par Neymar ».

Et de conclure : « Donc je suis surpris car c’est un garçon qui est parti de Belgique avec une certaine humilité, un garçon intelligent en plus, mais qui tout d’un coup, ne supporte pas la critique. C’est tout ce qu’il y a eu, il a eu envie de se faire plaisir. Je ne veux pas entrer en combat, ça ne va pas changer mon regard sur lui : c’est un bon joueur, qui a des qualités, il va encore grandir, mais il ne faut pas oublier qu’il a fait 10 bons matches avec le PSG. Il ne faut pas croire qu’il va jouer direct au Real ou au Barça, j’ai envie de lui dire « reste cool mon gars »