Une paire de Air Jordan pour le pape François!

Quand l’équipe de football US de l’Université du Michigan se déplace à Rome… toute la planète en parle. Et pour cause, sur la place Saint-Pierre, ces visiteurs américains ont réservé un cadeau personnalisé pour le souverain pontife : une paire de Nike Air Jordan personnalisée aux couleurs de l’équipe. Sans oublier le traditionnel casque de football américain. Sympa !

